´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¸áÁ°£¸»þº¢¤ÎÌ¯¹â»Ô¤Ï¤·¤ó¤·¤ó¤ÈÀã¤¬¹ß¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÑ¤â¤ëÀã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 19Æü¸á¸å£´»þ¤Þ¤Ç¤Î£²£´»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢ÄÅÆîÄ®¤Ç£²£²㎝¡¢Ì¯¹â»Ô´Ø»³¤Ç£±£±㎝¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê »³±è¤¤¤Ç¤ÏÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤¿½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÀã¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£20Æü¸áÁ°£¹»þ¤Î´¨µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï20Æü¤â¸©Æâ¤Ï¿å¿§¤Ç¼¨¤·¤¿Àã¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë´¨µ¤¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÊ¤¤ï¤ì¤ë