アンカー・ジャパンは3月19日、スマートホームブランド「Eufy」新製品として、ゴミ収集ステーション付きのロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10」（以下、C10）を公式ストアなどで発売した。価格は29,990円。Eufy Robot Vacuum Auto-Empty C10C10は、Eufyのロボット掃除機のラインナップのうちエントリーモデルにあたる新製品で、ロボット掃除機本体はEufyシリーズで最も薄い約7.2cmの設計ながら、4,000Paの吸引力を