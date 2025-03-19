MYC Japanと学び×謎解きイベント「学術Vと脱出せよ!!」実行委員会は、2025年3月30日(日)に日本科学未来館にて学び×謎解きイベント「学術Vと脱出せよ!!」を開催します。 学び×謎解きイベント「学術Vと脱出せよ!!」  開催日： 2025年3月30日(日)開催場所： 日本科学未来館(Miraikan)7階 イノベーションホール公演回数： 3回(各回 ゲーム80分＋マリネ体験2〜3分)1講演目(13:00〜14:50)、2講演