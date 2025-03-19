デビュー戦は3回1失点で降板【MLB】カブスドジャース（19日・東京ドームドジャース佐々木朗希投手が19日、東京ドームで行われたカブスとの開幕第2戦でメジャーデビューを果たした。マウンドに上がると、球場のファンからは大きな拍手が送られた。初回は最速100.5マイル（約162キロ）を記録し、無失点で終えた。緊張の面持ちで向かったデビューのマウンド。投球練習では6球中、2球がすっぽ抜けと、緊張も見て取れた。