Michael MartinaShoon Naing[ワシントン １９日 ロイター] - トランプ米政権が政府系メディア「ボイス・オブ・アメリカ（ＶＯＡ）」や「ラジオ自由アジア（ＲＦＡ）」などの解体を進めていることについて、国内の議員や人権活動家から、中国が勢力圏を拡大する中、これまで米国が築き上げてきたソフトパワーが大きく揺らぐことになるとの批判が出ている。ＶＯＡはナチスドイツの宣伝工作に対抗する目的で設立。４０以上の言