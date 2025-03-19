新日本プロレスの棚橋弘至社長（４８）が１９日、６月２９日にドルフィンズアリーナ（愛知県体育館）で全面プロデュース興行を開催することを発表した。この日は「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ」決勝戦（２０日、アオーレ長岡）の前日会見が行われた。その冒頭に登場した棚橋は「多くの名勝負が生まれてきた愛知県体育館が６月いっぱいで営業を終了します。６月２９日に、最後の愛知県体育館大会を開催します」とアナウンス。「