日本時間１９時００分にユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（HICP・確報値）（2月）19:00 予想2.4%前回2.4%（前年比) 予想2.6%前回2.6%（コア・前年比)