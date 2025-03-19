調理師を目指す生徒たちが、技術を競う大会が大分県大分市の高校で開かれました。 競ったのはきゅうりの輪切りです。 福徳学院高校 大分市の福徳学院高校で開かれた「校内調理技術大会」には、調理師を目指し学んでいる健康調理科の1、2年生およそ60人が参加しました。 競ったのは「きゅうりの輪切り」。 制限時間5分の間に、いかに薄く、均等に多くの枚数を切ることが出来るかを競います。 生徒たちは、これ