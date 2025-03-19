試練を乗り越えた受験生たちに喜びの春です。石川県内の全日制公立高校40校で18日、一斉に合格発表が行われました。金沢市の金沢泉丘高校では、正午に合格者の番号が張り出されると…「合格しました〜」「うおー！」「よっしゃあー！」合格を勝ち取った受験生たちは、友だちや保護者と抱き合いながら喜びを噛みしめていました。合格した人「感無量です、何かもう信じられない」「うちの学校全員受かったのですごくうれしいです」「