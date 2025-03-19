２０２２年に大雨で甚大な被害を受けた飯豊町では現在も復旧作業が進められています。 【写真を見る】復旧作業の今は2022年の大雨で崩落した大巻橋の架け替え工事を公開今年の夏頃に完了見込み（山形・飯豊町） きょうは流された橋の架け替え工事の様子が公開されました。橋の工事は今年の夏ごろに完了する見込みだということです。 大塚美咲アナウンサー「新しい大巻橋の橋桁がいま、大型のクレーンでつられ、