¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/19¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NCT 127¡Ê¥¨¥Ì¥·¡¼¥Æ¥£¡¼¥¤¥Á¥Ë¥Ê¥Ê¡Ë¤ÎJOHNNY¡Ê¥¸¥ã¥Ë¡¼¡Ë¤¬3·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖMLBÅìµþ¥·¥ê¡¼¥ºby¥°¥Ã¥²¥ó¥Ï¥¤¥à¡×¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNCT 127¥¸¥ã¥Ë¡¼¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¹ßÎ×¢¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¡¢¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»ÑÈäÏª¤³¤ÎÆü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹VS¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤ÎÂÐÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì