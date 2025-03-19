アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は、19日に都内でメディアデーを開催。3月23日にさいたまスーパーアリーナで開催される「ONE172」に参戦する“ムエタイ界のPFP” 吉成名高（エイワスポーツジム）が意気込みを語った。名高は日本人初のラジャダムナン・ルンピニー統一王者。そして24年にはタイ人以外で史上初のラジャダムナン3階級制覇を達成した。24年12月には初オープンフィンガーグローブ（OFG）マッ