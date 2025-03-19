ドジャースの人気リポーター・ワトソンさんが日本でお気に入りとなった抹茶にご執心です。ワトソンさんは来日してから自身のInstagramで渋谷のセンター街を歩いたり、築地でお寿司を食べたりと東京を満喫。中でも“抹茶”にどハマりしているそうで、あるときは父親を引き連れて抹茶のお店に行っていました。19日の東京は朝から雪が降るいてつく寒さ。ワトソンさんも窓からのぞく雪の映像を投稿していました。しかし次の写真には、