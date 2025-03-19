日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 14451( 12526) 9月限64(13) TOPIX先物 6月限 20899( 20161) 9月限10(10) 日経225ミニ 4月限7000(700