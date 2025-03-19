被害弁護団の記者会見に参加した、妻を亡くした男性＝19日午後、大阪市北区小林製薬の紅こうじサプリメントによる健康被害問題を巡り、大阪市は19日、工場で起きたトラブルを品質事故として報告する基準がルール化されておらず、管理体制に複数の不備があったとする調査報告書を公表した。昨年3月の被害発覚から1年となるのを前に、国に提出した。厚生労働省は、同社の旧大阪工場で採取した青カビから「プベルル酸」を検出、腎