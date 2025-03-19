「本当はサイン欲しかったけど、無理かなあ…（照）」【MLB】カブス ー ドジャース（19日・東京ドームドジャース大谷翔平投手は19日、東京ドームで行われたカブスとの開幕第2戦に「1番・指名打者」で先発出場する。試合前にはキャッチボールなど投手としての練習を重ねた。終了後にはファンへボールを投げ込む“神対応”。見事ゲットした男の子は「すんごい嬉しかった」と目を輝かせた。僥倖に頭が真っ白になった。大谷は2