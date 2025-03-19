日銀が１９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４９円２７～２９銭と前日に比べ５６銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１６２円５９～６３銭と同１円２４銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．０８９２～９３ドルと同０．００４２ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS