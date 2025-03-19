茅ケ崎市役所神奈川県茅ケ崎市保健所は１９日、管内の同市と寒川町に「リンゴ病」と呼ばれる「伝染性紅斑（こうはん）」の流行警報を発令した。市保健予防課によると、定点観測している７医療機関で１０〜１６日の１医療機関当たりの報告患者数が、警報発令基準値と同じ２人となった。同警報は昨年１１月に発令。その後、今年３月３〜９日に基準値を一度下回ったが、再び超えた。市の担当者は「小まめな手洗いなどの対策を心