サッカーW杯アジア最終予選のバーレーン戦に向けた最終調整に臨む久保（左手前）ら＝埼玉スタジアムサッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会のアジア最終予選で、日本は20日午後7時35分から、C組第7戦でバーレーンと対戦する。勝ち点16でC組1位の日本は勝つか、引き分けでも他の試合結果次第で8大会連続8度目の本大会出場が決まる。3試合を残しての出場決定は日本では最速。19日は試合会場の埼玉スタジアムで大