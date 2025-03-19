１９日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）に比べて５６銭円高・ドル安の１ドル＝１４９円２７〜２９銭で大方の取引を終えた。日本銀行は１９日の金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決めたが、市場では早期の追加利上げに踏み切るとの観測が広がり、円高が進んだ。円相場は一時、１ドル＝１５０円０２銭まで円安が進んだが、会合後の記者会見で植田和男総裁が今春闘での賃上げ状況について「オントラック（想