元大阪地検検事正の性的暴行事件で、捜査情報を漏えいした副検事が懲戒処分を受けた一方で不起訴になったことに対し、被害を訴えている女性検事の代理人弁護士は19日、「身内びいきの不適切な処分だ」とするコメントを出した。