日銀は金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.5％程度に据え置く“政策維持”を決定。この先、政策金利はどこまで上がるのか。また、トランプ政権下での経済政策や日本の政治状況の影響は？経済部・宮島香澄解説委員が、植田総裁の会見を読み解く。◇◇◇――ここからは日本銀行の植田総裁の記者会見について、経済部の宮島（香澄）解説委員とお伝えします。金融政策決定会合は、たった今植田総裁の記者会見が終わりまし