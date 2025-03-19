サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCは徳重 剛代表が19日付で辞任したと発表しました。関係者によりますと、徳重代表は2020年6月に鹿児島ユナイテッドの下部組織である一般社団法人・鹿児島プロスポーツプロジェクトの理事を務めていた男性の嘘の辞任届をつくり印鑑を押した疑いで書類送検されていました。