²Î¼ê¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¡Ê63¡Ë¤¬¡¢15Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç²Î¼ê¤Îº£°æÈþ¼ù¡Ê61¡Ë¤äÄ¹½÷¤È¤Îµ®½Å¤Ê²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÉÛÂÞÆÒÂÙ¤Î¼«Âð¤äº£°æÈþ¼ù¡¦Ä¹½÷¤È¤Î¼Ì¿¿¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢¥¹¥¤¥»¥ó¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£°æ¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ä¹½÷¤Î¸ª¤òÊú¤¤¤¿¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÉÛÂÞ¡£¡Ö¿²¼ò¤È»×¤¤½Ð Beautiful memorie