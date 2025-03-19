テレビ朝日は19日、経費の不適切な使用とスタッフへのパワーハラスメントがあったとして、社員に懲戒処分をしたと発表した。社員は「ナスD大冒険TV」を担当する50歳のエグゼクティブディレクターで、同番組の放送を打ち切るという。【図表】「フジだけの問題でない」#私の本当の退職理由同社広報部によると、この社員は2019〜25年1月、個人的な会食費など計約517万円を経費として処理していたという。社内調査の過程で、社員