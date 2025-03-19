6回を投げ終え、清宮幸（21）とベンチに戻る日本ハム・金村＝エスコンフィールド日本ハムの金村は無四球と制球がさえた。6回を1失点とし、仕上がりの良さを見せた。上川畑は広角に打ち分け、3安打2打点。巨人は岡本がソロ本塁打を含む2安打と状態を上げてきた。山崎は制球が甘く、4回を5失点と崩れた。