2025Ç¯£³·î19Æü¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤òÀï¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó±óÆ£¹Ò¤¬¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤½¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤¯¡¢Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤¿±óÆ£¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤º¡ÖÈó¾ï¤Ë¼ê¶¯¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤ÏÄ¾¶á¤Î¥¬¥ë¥Õ¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¡£º£Í½Áª¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢