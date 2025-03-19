²¬»³¸©·Ù»¡ËÜÉô ²¬»³¸©¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ï19Æü¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤È¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤Î¡ÖÆÃÄê¹³Áè»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡×¤Î»ØÄê¤ò3¥«·î±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£±äÄ¹¸å¤Î´ü¸Â¤Ï2025Ç¯£··î£¶Æü¤Ç¡¢°ú¤­Â³¤­ÄÅ»³»Ô¤ò·Ù²ü¶è°è¤È¤·¤Þ¤¹¡£ ²¬»³¸©¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ï2020Ç¯£··î¤Ë2¤Ä¤ÎÁÈ¤ò¡ÖÆÃÄê¹³Áè»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡×¤Ë»ØÄê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£