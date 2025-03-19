¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¤Î¾®¸¶Àµ»Ò¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£³Ø¹»¤ÎÄ«Îé¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤¿Ä¹ÃË¡¦À¿´õÀé¡Ê¤»¤¤¤­¤Á¡Ë¤¯¤ó¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ¡õ¾®¸¶Àµ»Ò¤Î´é½Ð¤·²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤³¤ÎÆü¡¢¾®¸¶¤Ï¡ÖÀèÆü¡£À¿´õÀé¤¬Á´¹»Ä«Îé¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¾´¾õ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤Ç¡¢²¿¤¬É½¾´¤µ¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¾´¤µ¤ì¤¿À¿´õÀé¤¯¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢