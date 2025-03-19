Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î2¿Í¤ÎÃçÎÉ¤¯²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤È¥ì¥â¥óÊÁ¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡ÖLemony Dreams¡×¥°¥Ã¥º¡¦¤ªÅÚ»º  ÈÎÇäÆü¡§2025Ç¯4·î24Æü(ÌÚ)ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡Ö¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥¢¡×Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥ô¥£¥é¡¦¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Û¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡×¢¨°ìÉô¥Ñ¡¼¥¯ÆâÅ¹ÊÞ¤ÎÆþÅ¹¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢