¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/19¡Û8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¡Ê¥­¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¤¬3·î19Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ç¯´Ö¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÉ½¾´¤¹¤ë²»³Ú¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖMTV VMAJ Pre-Show¡×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCUTIE STREET¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¢¡CUTIE STREET¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¼õ¾Þ¤Ë´î¤ÓÂåÉ½¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆºÇ¤âÏÃÂê