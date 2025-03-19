¿·³ã»Ô¤Ç19Æü¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥Ê¥¤¥Õ1ËÜ¤ò·ÈÂÓ¤·¡¢·Ù»¡½ð¤òË¬¤ì¤¿¤È¤·¤Æ½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃË(58)¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï19Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¿·³ã·Ù»¡½ð¤Î1³¬ÁêÃÌ¼¼¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤Ê¤É¤ÎÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¿ÏÅÏ¤êÌó8¥»¥ó¥Á¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥Ê¥¤¥Õ1ËÜ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤Ï19Æü¸áÁ°¡¢¥­¥ã¥êー¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Á