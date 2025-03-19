Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤ÇÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÊÈ¬½÷»Ô¡Ë¤Ï20Æü¡¢Âç³ÀÆüÂç¡Ê´ôÉì¡Ë¤È¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£38Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤ÎÀ¾Â¼¿µÂÀÏº´ÆÆÄ¤È¡¢2Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÂç³ÀÆüÂç¤Î¹â¶¶ÀµÌÀ´ÆÆÄ¤Ë¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤äÅ¸Ë¾¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¿ùÌîÇ¡³¤¡Ë¡ÝÁê¼ê¹»¤Î°õ¾Ý¤Ï¡£¹â¶¶Áö¹¶¼é¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£¾å°Ì¤ÎÂÇ¼Ô¤ÏÂ­¤âÂ®¤¯¡¢»³²¼¹Òµ±Áª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÂÇ·â¤¬¾¡Éé¶¯¤¤¡£À¾Â¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢·ä¤¬¤Ê¤¤°õ¾Ý¡£Åê¼ê¤Ïº¸±¦¤Î¼´¤¬¤¤¤Æ