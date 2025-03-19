·ò¹¯¿ÇÃÇ1½µ´ÖÁ°¥×¥í¥°¥é¥à À¸³è½¬´·ÊÔ ¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·Â¿¤¯Êâ¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿²¤ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤¤¤Ä¤â¤è¤ê30Ê¬Ä¹¤¯Êâ¤¯ Êâ¤¯¤³¤È¤âÎ©ÇÉ¤Ê±¿Æ°¤Ç¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤Î¹Ô¤­µ¢¤ê¤Ç15Ê¬¤º¤Ä¡¢¹ç·×30Ê¬Êâ¤¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤ÇÃå¼Â¤ËÆâÂ¡»éËÃ¤¬¸º¤ê¡¢¿ôÃÍ¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ ¤¿¤Ð¤³¤ò¹µ¤¨¤ë ¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤¦¤È·ì´É¤¬¼ý½Ì¤·¡¢½ÀÆðÀ­¤ò¼º¤ï¤»¤Æ¤·