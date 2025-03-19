È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤¬È¯É½¸å¤â¡¢¶È¼Ô´Ö¤Ç¤Î¥³¥á¤Î¼è°ú²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¿å¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¥³¥á¤Î¡ÖÁêÂÐ¼è°ú²Á³Ê¡×¤Ï6¤«·îÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¤Î¼è°ú²Á³Ê¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁêÂÐ¼è°ú²Á³Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¤µ¤­¤Û¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½1Ç¯Á°¤Ï1Ëü5000±ßÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯2·î¤Ï2Ëü6485±ß¤È¤ª¤è¤½1.7ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6¤«·îÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È÷Ãß