¡Ê19Æü¡¢Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ1²óÀï²£ÉÍ4¡½2»ÔÏÂ²Î»³¡Ë²£ÉÍ¡½»ÔÏÂ²Î»³»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë»ÔÏÂ²Î»³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á=¾åÅÄ½á»£±Æ°ÕÃÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿»ÔÏÂ²Î»³¤ÎÄÔ´ÝÍ¤¼ù¤Î°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¸Þ²ó2»àÆóÎÝ¤«¤éÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¿½¹ð·É±ó¤µ¤ì¤¿¡£²£ÉÍ¤Î±¦ÏÓ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¤Ë2ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤ÇÏ¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÄ¾µå¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ146¥­¥í¤òÃæÁ°¤ËÅ¬»þÂÇ¤·¤¿¡£Åß¾ì¤ËÎý½¬¤·¤¿160¥­¥í¤ÎÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¤è¤êÂ®¤¯´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤À