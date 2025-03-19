¶äºÂ½½»ú²°¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë15¸¹¤Î¾®·¿¥Ï¡¼¥×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ï¡¼¥×¡×¤«¤é¿·¿§2¿§¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ ¶äºÂ½½»ú²°¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ï¡¼¥×¡×  È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î19Æü(¿å)¥«¥é¡¼¡§¿·¿§ 2¿§(¥Í¥ª¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¿¥Í¥ª¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È)²Á³Ê¡§³Æ74,800±ß(ÀÇ¹þ)Á´Ä¹¡§64cmºÇÂçÉý¡§36cm½Å¤µ¡§Ìó3kg²»°è¡§15¸¹(2nd Oct.C¡Á4th Oct.C)ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥±¡¼¥¹¢¨¥ê¥å¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¡¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¿ÉÕÂ°¸¹¡¿¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ï¥ó¥Þ