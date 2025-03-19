Æ±À­Æ±»Î¤Î·ëº§¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Ì±Ë¡¤Ê¤É¤Îµ¬Äê¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤À¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î30ÂåÃËÀ­¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¹ñ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¸¶¹ðÂ¦¤Ï19Æü¡¢µ¬Äê¤ò¡Ö°ã·û¡×¤È¤·¤¿¾å¤ÇÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤¿Ì¾¸Å²°¹âºÛÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¾å¹ð¤·¤¿¡£