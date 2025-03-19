¡þMLBÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º³«ËëÀï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹4-1¥«¥Ö¥¹(18Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬»î¹ç¸å¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢MLB¡¦Åìµþ¥·¥ê¡¼¥º³«ËëÀï¤Ë1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥«¥Ö¥¹¤Ë4-1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤ÏÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»î¹ç¸å¡¢¼«¿È¤ÎSN