¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/19¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬3·î19Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ç¯´Ö¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÉ½¾´¤¹¤ë²»³Ú¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖMTV VMAJ Pre-Show¡×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢¿ÍÀ¸½é¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¢¡¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢¿ÍÀ¸½é¥ì¥«¥ÚÅÐ¾ì6ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¤Ç¡ÖBest Animation Video¡ÊºÇÍ¥½¨¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¾Þ¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤Ã¤Á¤Î¤±