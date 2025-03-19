Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë½»¤à80Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢SNS¤ÇÅê»ñ¤ÎÀìÌç²È¤òñÙ¤ë¿ÍÊª¤Ë7300Ëü±ßÍ¾¤ê¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛLINE¥°¥ëー¥×¤ÇÅê»ñ¤ÎÀìÌç²È¤òñÙ¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ä80ÂåÃËÀ­¤¬7300Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÌ¾¸Å²°¡¦¼é»³¶è ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈµîÇ¯9·î¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¼é»³¶è¤Ë½»¤à80Âå¤ÎÃËÀ­¤¬Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëLINE¥°¥ëー¥×¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ÃËÀ­¤ÏÅê»ñ¤ÎÀìÌç²È¤ä¤½¤Î¥Þ¥Í