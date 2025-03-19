¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥Þ¥ë¥³¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¸Å½­¤¤¹Í¤¨¤ò¤â¤ÄµÁ¼Â²È¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤æ¡£ºÊ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤µÁÉã¤Ï¡¢Î¥º§¤·¤Æ±ç½õ¤·¤¿500Ëü±ß¤òÊÖ¤¹¤è¤¦Í×µá¤·¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£É×¤¬µÁÉã¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¥º§¤Ï²óÈò¡£ºÊ¤ÏµÁ¼Â²È¤È¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢µÁ¼Â²È¤ÏÉ×¤ÈÍÄÆëÀ÷¤Î¤«¤ª¤ê¤òºÆº§¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ëè½µÈà½÷¤ò