2024Ç¯¤ËÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÎÏÂÉ÷¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¡¢2025Ç¯¤âÅÐ¾ì¡£¹á¤ê¹â¤¯¡¢¿¼¤ß¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î±§¼£ËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥·¥§¡¼¥­¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î±§¼£ËõÃã¥Õ¥§¥¢¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡Ö±§¼£ËõÃã¥Õ¥§¥¢¡×  ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á4·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½ÄêÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯242Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡Ê2025Ç¯3·î12Æü»þÅÀ¡Ë ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤¬¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î±§¼£