¢¡¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î·»¤òººÄê¢¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î?²Ä°¦¤¹¤®¤ë·¹´ñ¼Ô?¤³¤È¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤Ø¤Î?ººÄê?¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÀé¸¶¤»¤¤¤¸ººÄê¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤Î·»¡¢Àé¸¶¤»¤¤¤¸¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤½¤Î¿ÍË·¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¥­¥Ä¥á¤ËººÄê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ ¤»¤¤¤¸¤µ¤óÂç¹¥¤­¤À¤«¤é¤µ¡×¡Ö¤Ð¤ê¤«¤ï¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¢¡¡ÖººÄê¤·¤Æ¤ä¤ë¤è