¹ÓÃ«æÆÂç¤ÈÎëÌÚ¿¿³¤»Ò¤¬¡¢¥Äー¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡ØFocus¡ÙÄÉ²Ã¸ø±é¤ò¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¤Ë¤Æ4·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§ÎëÌÚ¿¿³¤»Ò¡¢µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î²»³Ú¶õ´Ö¡Ømukuge¡Ù·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥Ûー¥ë¸ø±é¡Ë ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ìÁ´¸ø±éÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¹ÓÃ«¤ÈÎëÌÚ¤Ë¤è¤ë¥Äー¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÄÉ²Ã´ë²è¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥Äー¥Þ¥ó¥Ä¥¢ーÁ°¤ËÂæÏÑ Âæ