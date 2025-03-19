¡þÂè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñÂè2Æü1²óÀï²£ÉÍ¡½»ÔÏÂ²Î»³¡Ê2025Ç¯3·î19Æü¹Ã»Ò±à¡Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ë²£ÉÍ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£½Õ¤Ï2012Ç¯°ÊÍè¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¡£¹»²Î¤â¹â¤é¤«¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡×¡Ö²£¹â¥¢¥È¥à¡×¡ÖÂè1±þ±ç²Î¡×¡ÖÂè5±þ±ç²Î¡×¤Ê¤É¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢ÅÁÅý¤Î±þ±ç²Î¤¬Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯Î®¤ìÂ³¤±¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¼ª¤Î»Ä¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂè5±þ±ç²Î¡×¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖÂè¸Þ±þ±ç²Î¤ä¤Ã¤È¹Ã»Ò±à¤ÇÄ°¤±¤¿¡×¡Ö²£ÉÍ¤Î