¢¡42ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¢¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã(42)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢17Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ÈÄ¹½÷¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ£¿¹¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡£¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤Ë¤¤¤ì¤³¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£42ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Êú¤Ã¤³É³¤ÇÄ¹½÷¤ò¶»¤ËÊú¤¨¤¿¤Û¤Î¤Ü¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò½Ë¤Ã¤¿Æü¾ï¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£¿¹¤È¤¤¤¨¤Ð2004Ç¯¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇNSCºßÀÒÃæ¤Ë½à·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤·¡¢¥ê¥º¥à¥Í¥¿¡ÖÉðÍ¦ÅÁ¡×¤ÇÃí