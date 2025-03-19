Uditha Jayasinghe[£±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¹¥ê¥é¥ó¥«Åý·×¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤Ï£µ¡óÁý¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢²áµî¿ô½½Ç¯¤ÇºÇ°­¤Î¶âÍ»´íµ¡¤«¤é¤ÎÎÏ¶¯¤¤²óÉü¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£Âè£´¡¦»ÍÈ¾´üÀ®Ä¹Î¨¤Ï£µ¡¥£´¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ê£É£Í£Æ¡Ë¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Î£²£´Ç¯À®Ä¹Î¨¤ò£´¡¥£µ¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²£³Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤Ï£²¡¥£³¡ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤À¤Ã¤¿¡££²£´Ç¯¤ÏÇÀ¶ÈÉôÌç¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤¬£¸¡¥£³¡ó¡¢¹©¶ÈÉôÌç¤Ï£²£µ¡¥£µ¡ó¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉôÌç¤Ï£µ£·¡¥