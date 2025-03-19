Ryan Patrick Jones[¥È¥í¥ó¥È £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£¸Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¼¡´üÁíÁªµó¤Ç¼«Í³ÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¡¢ÊÝ¼éÅÞ¤è¤ê¤â¼«Í³ÅÞ¤ÎÊý¤¬¼è°ú¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥«¥Ê¥À¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤ê¡¢Æ±¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤Î£µ£±ÈÖÌÜ¤Î½£¤Ë¤¹¤ë¤È·«¤êÊÖ¤·È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»ÑÀª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Ê¥ÀÍ¿ÅÞ¡¦¼«Í³ÅÞ¤¬ÁíÁªµó¤Ç¾¡