É×ÉØÀ¸³è¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏÌµ¤·¤Ç¤Ï°Ý»ý¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½õ¤±¹ç¤¤¤Î½ÅÍ×À­¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ú¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¡ÛÉ×ÉØ´Ö¤ÎÄ´ÏÂ¤Î°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÂº½Å¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¡Ú¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌÀ³Î¤ËÍ×ÀÁ¡ÛÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê±ç½õ¤òµá¤á¤ëºÝ¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤­¤ê¤ÈÍ×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ú